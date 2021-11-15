KTO dijital ehliyet yetkisi aldı

Körfez Ticaret Odası, il odaları bünyesinde gerçekleştirilen sayısal takograf (dijital ehliyet) hizmeti yetkisini aldı. Artık bu işlemler Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilebilecek.

Yük veya yolcu ulaştırma sektöründe dijital ehliyet olarak anılan sayısal takograf kartı hizmeti yalnızca il merkezlerinde, il odalarında karşılanıyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile artık KTO da bu hizmet verilmeye başlandı. KTO bünyesinde gerçekleştirilecek olan hizmet kapsamında işletmelerin, sayısal takograf için uzak konumlara gitmelerine gerek kalmadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Taşıyıcılarımıza, lojistik ve servis işiyle iştigal eden üyelerimize hizmet vermek için bir süredir talep edip yakın takibini gerçekleştirdiğimiz, sayısal takograf yani dijital ehliyet ile ilgili talebimiz TOBB ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde kabul görerek izinlerini almış bulunmaktayız. Sayısal takograf yenilenmesi ve alınması il odaları tarafından gerçekleştirilmekteydi. Yönetim kurulumuzun girişimleri sayesinde artık bölgemizde bu konuda faaliyette bulunan tüm üyelerimiz veya üyemiz olmayan işletmeler sayısal takograf işlemlerini yani dijital ehliyet yenilemelerini ve diğer işlemlerini odamızda yapabilecekler" dedi.

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