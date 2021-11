Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen öğretmenler Kartepe'yi gezdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman İspanya, İtalya, Almanya, Portekiz ve Makedonya’dan Kartepe’ye gelen 15 öğretmeni makamında misafir etti.

İspanya, İtalya, Almanya, Portekiz ve Makedonya’dan toplam 15 öğretmen, Suadiye Ortaokulu tarafından yürütülen Erasmus+ KA229 projesi "Why Not?" isimli proje kapsamında Kocaeli'nin Kartepe ilçesine geldi. İlçeye hayran kalan öğretmenler, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı da ziyaret etti. Ziyarette yer alan Suadiye Ortaokulu Müdürü Hakan Bozan, Başkan Kocaman'a Erasmus+ projesi hakkında bilgi verdi. Farklı ülkelerden Kartepe’ye gelen öğretmenleri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Kocaman, "Kartepe'miz turizm alanında cazibe merkezlerinden biridir. Eminim sizler de doğamıza, coğrafyamıza bayılacaksınız. Ailelerinizle birlikte yine bekleriz. Şimdi sizler “Why Not” diyebilirsiniz. Bu kültür ve eğitim entegrasyonunu çok önemsiyorum. Her zaman yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

