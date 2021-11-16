4. katın balkonundan bahçe çitinin üzerine düştü

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Caninin evi de şoke etti!

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 68 yaşındaki vatandaş yaralandı.

Olay, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Y. (68), 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek bahçe çitinin üzerine düştü. Halil Y.'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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