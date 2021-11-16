Öğrenciler 300 kiloluk plastik atığı geri dönüşüme gönderdi

Körfez Belediyesi'nin sıfır atık projesi kapsamında lise öğrencileri tarafından 300 kilo plastik atık toplandı.

İlçe genelindeki kamu kurumlarına, okullara ve ortak kullanım alanlarına geri dönüşüm için konteynerler koyan Körfez Belediyesi, ayrıca eğitimlerle de çocuklara çevre bilincini aşılamayı sürdürüyor. Okullarla birlikte yürütülen iş birliği kapsamında Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de önemli bir adım attı. Plastik atıklara dikkat çekmek adına yürütülen proje kapsamında Körfez Belediyesi tarafından okul içerisine atık konteynerleri koyuldu. Öğrencilerin de ilgi gösterdiği proje kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği, önceki gün atıkları almak için okula gitti. Öğrenciler tarafından toplanan yaklaşık 300 kilo plastik atık alındı ve geri dönüşüme gönderildi. Yetkililer, okul yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür etti.

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