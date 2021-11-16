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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

DHA

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı


Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Heygan Güler, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.  
Kaza saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Heygan Güler´e, C.G.yönetimindeki 34 TT 2349 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Heygan Güler´i hastaneye götürdü. Kaza sırasında otomobilde bulunan ve kırılan cam parçaları nedeniyle vücudunda kesikler oluşan M.G. de tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2021-11-16 21:21:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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