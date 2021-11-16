Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Heygan Güler, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Heygan Güler´e, C.G.yönetimindeki 34 TT 2349 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Heygan Güler´i hastaneye götürdü. Kaza sırasında otomobilde bulunan ve kırılan cam parçaları nedeniyle vücudunda kesikler oluşan M.G. de tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2021-11-16 21:21:06



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