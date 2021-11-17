Ulaşımpark'tan Sabiha Gökçen'e konforlu yolculuk

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Ulaşımpark'ın Sabiha Gökçen Havalimanına yolcu taşıyan 250 numaralı hatta koyduğu 5 yeni otobüsle yolculuk başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına günde 21 gidiş, 21 dönüş olmak üzere toplamda 42 sefer yapan Hat 250 için 5 yeni otobüsün sefere başladığını duyurmuştu. Hat 250 ile otobüsler günde toplamda gidiş dönüş olmak üzere 42 sefer gerçekleştiriyor. Saat başı Kocaeli Otogar 41,42,43,44,45 numaralı peronlardan hareket eden otobüslere vatandaşlar belirli duraklardan ulaşıyor.

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