Genc-i Ala’ya ödül

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hayata geçirilen "Genci Ala Projesi", Yerel Yönetimler Gençlik Yarışması’nda ödüle layık bulundu.

Genci Ala Projesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlenen festivalde ödül kazandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Yasin Özlü, ödül tören sonrası yaptığı açıklamada, "Gençlik çalışmalarının içinden gelmiş ve genç bir belediye başkanı olarak belediyecilik olarak yaptığımız her hizmeti gencimize, çocuklarımıza, geleceğimize nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan bu gençlere entegre etmezsek tam anlamıyla amacımıza ulaşamayız. Başiskele gelecek vaat eden genç bir ilçe iken bu kentin gençleri her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Gençlik neredeyse belediye hizmeti orada olmalı. Yaptığımız her icraat, her hizmet bir şekilde gençlerimize dokunmalı. Bu sebeple pandemi koşullarına rağmen ilan etmiş olduğumuz ‘2021 Gençlik Yılı’ çerçevesinde gençlerimizle teması hiçbir zaman kesmedik. Tedbirlerin en yüksek safhada olduğu, tam kapanma günlerinde bile sosyal medyadan canlı yayınlarımız ile gençlerimizle buluştuk, onları dinledik, birlikte birçok icraatı planladık, hayata geçirdik. Çünkü çok iyi biliyoruz ki gelecek gençlerin ellerinde yükselecek. Biz gençlerimizin akıl hocası değil, yardımcısıyız. Biz gençlerimizin yol göstericisi değil, yol arkadaşıyız. Biz gençlerimizin yoluna ışık tutan değil, onların ışığıyla geleceğimize yol yapanlarız" diye konuştu.

