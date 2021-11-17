Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede öldü

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Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Heygan Güler (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Heygan Güler´e, C.G.yönetimindeki 34 TT 2349 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan Heygan Güler´i hastaneye götürdü. Kaza sırasında otomobilde bulunan ve kırılan cam nedeniyle vücudunda kesikler oluşan M.G. de tedavisi için özel bir hastaneye götürüldü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Heygan Güler, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Heygan Güler'in cenazesi, Acısu Seyyide Ayşe Hatun Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Acısu Yavuz Sultan Selim Mezarlığında toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2021-11-17 13:17:34



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