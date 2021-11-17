Çocuklarının gözü önünde boşandığı eşini öldüren sanığa 15 yıl hapis



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, boşandığı Sevda Özdemir'i (33) kendisini aldattığı gerekçesiyle 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Ocak günü Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Kösecik, yaklaşık 6 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi Sevda Özdemir'in oturduğu eve geldi. Kösecik, burada, çocuklarının gözü önünde eski eşini bıçaklayıp kaçtı. Sevda Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan İsa Kösecik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsa Kösecik hakkında Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık İsa Kösecik, daha önce görülen duruşmada, boşanmadan önce Sevda Özdemir´in K.K. ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini öne sürerek, "Maktulün evine gittim. Gittiğimde K.K.'nin aracının orada olduğunu gördüm. Duruma çok sinirlendim ve aklıma arabadaki bıçak geldi. Bıçağı alıp gelerek ilk olarak K.K.'nin aracının lastiklerini kesip daha sonra maktulü aradım ve zili çaldım. Apartmanın giriş kapısı açıktı. Maktul evin kapısını da açmıştı. Diğer taraftan da K.K.'nin kaçmasını sağladı. Eve girince aramızda çok kısa bir tartışma oldu. Maktul bana hitaben, 'Şimdi mi erkekliğin tuttu? Ne yapacaksan, daha önce yapacaktın. O zaman öldürseydin. Şimdi mi erkekliğin tuttu. P....' şeklinde hakaretler etti. Ben de bunların etkisiyle kendimi kaybettim ve maktule bıçakla vurmaya başladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Bir ara büyük oğlumuz, 'Baba, yapma artık, annem düştü' demesiyle kendime geldim. Diğer çocuklar da bu olaylara tanık oldu" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen K.K. ise Sevda Özdemir ile 2 yıldır gönül ilişkileri bulunduğunu ve bu süre içerisinde birçok kez birlikte olduklarını söyledi.

Sanık İsa Kösecik, davanın karar duruşmasında bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Avukatların savunmalarının ardından son sözü sorulan İsa Kösecik, "Olaylar nedeniyle son derece pişmanım. Keşke elimde sihirli bir değnek olsaydı da olanları geri alabilseydim. O anda ne yaptığımı bilmeden bunlar gerçekleşti. Çocuklarım dışarıdalar. Onlarla ilgilenmek istiyorum. Bu nedenle en az ceza karşılığında tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İsa Kösecik'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek, 15 yıl hapisle cezalandırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-11-17 14:31:48



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