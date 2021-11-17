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Siwar'ın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis

DHA

Siwar'ın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Filistinli Siwar Keblawi'nin (20) ölümüyle ilgili davada mahkeme, 'Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi intihara mecbur etmek suretiyle kasten öldürme' suçunu işlediklerine kanaat getirerek babaya müebbet, ağabeye ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
İzmit´te, 6 Şubat 2019 günü meydana gelen olayda Siwar Keblawi, evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, baba Zekherya Keblawi (59) ve genç kızın ağabeyi Yahya Keblawi (34), tutuklandı. Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen 13'üncü duruşmasında karar açıklandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Zekharya Keblawi ve Yahya Keblawi ile avukatlar katıldı.
Avukat ve sanıkların yaklaşık 2,5 saat süren son savunmalarının alınmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, dosyayı değerlendirerek kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıkların cebir veya tehdit kullanmak suretiyle maktul Siwar Keblawi'yi intihara mecbur etmek suretiyle alt soya karşı kasten öldürme suçunu işlediğine kanaat getirerek, baba Zekherya Keblawi'nin sabıkasız geçmişini indirim nedeni olarak kabul ederek müebbet hapis cezasına, ağabey Yahya Keblawi'nin ise dosyaya yansıyan kişiliği ve olaydan sonra kaçmış olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına karar verdi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-11-17 18:31:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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