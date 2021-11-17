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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Servis aracı ile vinç çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Servis aracı ile vinç çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde servis aracı ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ç. idaresindeki 41 P 3026 plakalı Otokar plakalı servis aracı ile İlke G. idaresindeki 41 UF 233 plakalı Mercedes marka vinç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 sürücü araçlarında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarında sıkışan sürücüleri kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yaralı sürücüler, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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