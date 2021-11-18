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İrlanda Büyükelçisi McGuinness, İzmit'te çalıştaya konuk olacak

İHA

İrlanda Büyükelçisi McGuinness, İzmit'te çalıştaya konuk olacak

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştaya İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness konuşmacı olarak katılacak.
İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, 181920 Kasım tarihlerinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) başkanlığında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolünü imzalayan ve imzalama sürecini başlatan belediyeler ile bir araya gelecek. Çok sayıda belediyeden başkanlık ve temsilcilik düzeyinde katılımın sağlanacağı toplantıya İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, konuşmacı olarak online katılacak. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak sonuç bildirgesi ve dekorasyonu tüm belediyeler ile paylaşılacak. Toplantıda kadın çalışmaları konusunda çalışmalar yürüten belediye yöneticileri ile belediyelerin ilgili birimlerinde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologlar da yerini alacak.

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