Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti’nin mecliste gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Milletvekilleri ve bakanlarla projeler için görüşmeler yapan Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de sohbet etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti’nin mecliste gerçekleştirilen grup toplantısı için Ankara'ya gitti. AK Parti Kocaeli milletvekilleri ile birlikte grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen Başkan Söğüt, toplantı sonrasında da önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştü.

Kasapoğlu ile ilçede hayata geçirilecek olan Güney Mahallesi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi üzerine konuşan Başkan Söğüt, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt daha sonra da AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayaküstü sohbet etti. Körfezlilerin selamını ileten Başkan Söğüt’e Erdoğan da başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.