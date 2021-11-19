Tır bariyerlere çarptı, dorsede yüklü variller yola saçıldı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlere çarparak durabildi. Dorsede bulunan variller yola saçıldı, tır ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu İzmit istikameti Kullar Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücü Yaghqub N. idaresindeki 11 AA 639 plakalı Renault marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın dorsesinde bulunan malzemeler yola saçıldı, araçta ise büyük hasar meydana geldi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki şerit de trafiğe kapandı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak olası bir kazanın önüne geçti. Trafik, tırın ve yola saçılan malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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