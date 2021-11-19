Geri dönüşüm fabrikasında 1 ayda 3'üncü yangın

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın başladı. İtfaiye ekipleri, alevleri 30 dakikada söndürdü. Son 1 ayda aynı fabrikada 3'üncü kez yangın çıktı.

Kartepe'nin Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının atık çamur depolarının bulunduğu bölümde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı boşaltarak, itfaiyeyi haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen ekipler, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. Son 1 ayda aynı fabrikada 3'üncü kez yangın çıkarken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-11-19 10:30:56



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