Başkan Şayir, Zara Belediye Başkanı Çelik'i ağırladı

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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Sivas'ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik’i makamında ağırladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kendisini ziyaret eden Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik’i makamında ağırladı. İki Başkan, yerel yönetimler hususunda fikir alışverişinde bulundu. Şayir, Çelik’e Dilovası ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik ise misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Başkan Şayir’e, belediye çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından son buldu.

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