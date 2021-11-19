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Başiskele'nin ödüllü projesi Genc-i Ala Ankara'da tanıtılıyor

İHA

Başiskele'nin ödüllü projesi Genc-i Ala Ankara'da tanıtılıyor

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen ödüllü proje Genci Ala Gençlik Modeli, Ankara’da ziyaretçilere tanıtılıyor.
Ankara’da yeni hizmete açılan Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festivali", 21 Kasım Pazar gününe kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz salı günü açılışını yaptığı festivale, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü beraberindeki heyetiyle birlikte katıldı. Başkan Özlü, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı. Festivalde stant da açan Başiskele Belediyesi, ilçede gençlere yönelik yapılan hizmetleri tanıtmaya devam ediyor.

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