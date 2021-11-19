Başiskele'nin ödüllü projesi Genc-i Ala Ankara'da tanıtılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen ödüllü proje Genci Ala Gençlik Modeli, Ankara’da ziyaretçilere tanıtılıyor.

Ankara’da yeni hizmete açılan Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festivali", 21 Kasım Pazar gününe kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz salı günü açılışını yaptığı festivale, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü beraberindeki heyetiyle birlikte katıldı. Başkan Özlü, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı. Festivalde stant da açan Başiskele Belediyesi, ilçede gençlere yönelik yapılan hizmetleri tanıtmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.