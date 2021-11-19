Başkan Söğüt: "Pazar atıklarını geri dönüştürüyoruz"

Körfez'in geleceği için yeni fidanları toprakla buluşturduklarını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, budanan dal ve yapraklar ile pazar atıklarını geri dönüştürdüklerini, tekrar doğaya kazandırdıklarını söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlikİlimtepe Yolu’nun 1. etap çalışmaları kapsamında mevcut yerinden Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki yeni hizmet alanında taşınan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte alanı gezen Başkan Söğüt, Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz’dan da bilgi aldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu belirten Başkan Söğüt, "En son 11 Kasım’da 5 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. 5 bin fidandan 2 bin tanesi akasyaydı. Bundaki hedefimiz ise arıcılara biraz da destek olmak. Çünkü akasya ağacı arıcıların kaliteli ürün almasında büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Doğal gübre işlevi görüyor

İlçe genelinde ağaç budama işlemlerinin devam ettiğini belirten Şener Söğüt, "Budadığımız ağaçları da buradaki öğütme alanına getiriyoruz. Temizlik ekiplerimiz pazarlardaki meyve ve sebze atıklarını da getirdiğinde bunlardan kompost elde ediyoruz ve tekrar doğal gübre olarak doğaya kazandırıyoruz" dedi.

Bir yılda 315 ton kompost elde ettiklerini belirten Başkan Söğüt, "Körfez genelinde vatandaşlar tarafından çevreye bırakılan ve budama işlemleri sonucu toplam 873 ton dal ve yaprak toplandı. Toplanan dallar dal öğütme makinesinden geçirildiğinde de 478 ton talaş elde ettik. Pastorize odasında işlem görmesi sonrasında da 315 ton kompost malzeme elde etmiş olduk" diye konuştu.

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