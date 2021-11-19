Derince'ye 11 çim saha inşa edilecek

Derince Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 11 park alanına suni çim futbol sahası inşa edilecek. Bu parklardan 3'ünde basketbol sahaları da yer alacak.

Derince Belediyesi, 2020 yılı içerisinde Dumlupınar Mahallesi’nde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ni hizmete açmıştı. Projenin ardından bu yıl hizmete giren Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ile Bahattin Çelik Spor Kompleksi de çocuklar ve gençler için çok önemli kazanımlar oldu.



5 noktada çalışmalar tamamlandı

Çocuklar ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni spor alanlarının oluşturulduğu Derince’de 5 noktada çalışmalar tamamlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün talimatları doğrultusunda Çenedağ Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Hıdır Akdeniz Parkı, Çınarlı Mahallesi Zeki Akkulakoğlu Parkı, Mersincik Mahallesi Girayhan Parkı’na suni çim futbol sahaları inşa edildi. Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Şehit Kubilay Orhan Parkı’na suni çim futbol sahasının yanı sıra fitness alanı da yapıldı. Yine yapılan çalışmalar kapsamında suni çim futbol sahasının inşa edildiği bölgelerden olan İbni Sina Mahallesi Muhtar Ali Keleş Parkı’na ayrıca basketbol sahası da yapılarak kullanıma açıldı.



Futbol ve basketbol sahaları

5 ayrı tesisin çocuklar ve gençler için kullanıma sunulduğu Derince’de başlayan ikinci etap çalışmaları ile 11 ayrı bölgeye daha yeni spor alanları inşa edilecek. 11 suni çim futbol sahası ve 3 basketbol sahasını kapsayan yeni çalışmaların startı verildi. 10 x 20 metre ebatında suni çim sahanın yapılacağı Çınarlı Mahallesi Hüseyin Gülseven Parkı, Yenikent Mahallesi Barış Manço Sokak Parkı ile suni çim saha ve aynı zamanda basketbol sahalarının yapılacağı Çınarlı Mahallesi Topçular Parkı, Yenikent Mahallesi Araptepe Sokak Parkı ve Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokakta düzenlemelere başlandı. Önümüzdeki süreçte ise Çınarlı Mahallesi Bosna Yıldız Parkı, Çenedağ Mahallesi Ali Koçyiğit Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi Değirmenciler Sokak Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi Çenedere Parkı ve Yavuz Sultan Mahallesi Mahmut Kılıçdoğan Parkı’nda da suni çim futbol sahalarının yapımına başlanacak.

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