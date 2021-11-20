"Ben de Varım" projesine Antalya’dan ödül

Kocaeli’de engelli bireylere yönelik hayata geçirilen ‘Ben de Varım’ projesi, Antalya’da düzenlenen yarışmada sosyal sorumluluk alanında ödül kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği “Ben de Varım” projesi 2021 Sağlıklı Şehirler En iyi Uygulama Yarışmasının ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde ödül aldı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Antalya’da gerçekleştirilen törende ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen “Ben de Varım”, Kocaeli’de yaşayan 1035 yaş aralığında farklı engel gruplarındaki vatandaşları kapsayan bir projedir. Projenin amacı engelli vatandaşların kendilerine uygun spor branşlarıyla buluşturarak fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmak. Yönlendirilen branşlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 22 branşta eğitim alan sporcular, fiziksel performanslarını gösterme, becerilerini tanıma ve kendini gerçekleştirme olanağı bularak ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilme yeterliliğine sahip sporcular olabilecek.

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