Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı  

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Alişan KOYUNCUErgün AYAZ/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'deki Yuvacık Barajı'nda, su seviyesinin yüzde 35'e düşmesiyle baraj havzasındaki köprü ortaya çıktı.

Başiskele ilçesinde bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı´nda yeterli yağışların olmaması nedeniyle su seviyesi, yüzde 35 seviyesine kadar geriledi. Azalan su seviyesiyle birlikte köyleri birbirine bağlayan ve barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri, gün yüzüne çıktı. Baraj gölü içinde suyun tükendiği bazı noktalarda çatlaklar oluştuğu görüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 940 metreküp su bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU-Ergün AYAZ

2021-11-20 10:41:03



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