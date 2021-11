Sincap 'Alvin' çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor Ağaç kovuğunda bulunan yavru sincap, doğaya dönmeyi değil insanlarla kalmayı tercih ediyor

Kocaeli’de bir ağaç kovuğunda bulunan yavru sincap, doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı tercih etti. Otomobilde gezen, çay içen, omuzlardan inmeyen sincabın sevimli halleri gülümsetiyor.

Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık mevkiinde bulunan işletme sahipleri Enes ve Minel Kılıç çifti, ağaç kovuğunda yavru sincap buldu. Yabani sincap, ailenin kendisini ormana bırakmasına rağmen geri döndü. Bir an olsun ayrılmayan sincabı, Enes ve Minel çifti beslemeye karar verdi. İkiliyi ebeveyni gibi gören 1 aylık yavru sincap Alvin, sahiplerine oldukça bağlı bir şekilde, ceplerinde ve şapkalarında uyuyor. Boğazına düşkünlüğüyle dikkat çeken Alvin’in favori lezzetleri ise çikolata ve patates cipsi.



“Ona bir aile olmak istedik”

Ağaç kovuğunda sincabı bulduktan sonra annesini bulamadıkları için beslemeye karar veren Enes Kılıç, veterinere götürdüklerini ve sağlığında da bir sıkıntı olmadığını söyledi. Kılıç, “Yaklaşık 3 hafta önce burada ormanda bulduk. Bir ağaç kovuğundaydı. Annesi yanında olmadığı için biz de alıp beslemeye karar verdik. Önce bir veterinere götürdük. İlk zamanlar şırınga ve sütle besledik. Daha sonrasında fındık, fıstık gibi yiyeceklere geçtik. Sahiplendik. Doğada tek başına, kovukta yaşamaya çalışıyordu. Biz de alıp ona bir aile olmak istedik” şeklinde konuştu.

İlk zamanlardaki asabiliğinin kendilerine alıştıktan sonra geçtiğini dile getiren Kılıç, “İçgüdüsel olarak yabani bir hayvan olduğu için, onu ilk aldığımız zamanlarda ısırıp tırmalama huyu vardı. Zamanla onu besledikçe ortadan kalktı. Cebimizde uyudu uzun bir süre. Hatta hâlâ cebimizde ve şapkamızda uyuyor. O da bizi artık ebeveyni sanıyor. Haliyle bize zarar vermiyor. Sadece tırnakları biraz çiziyor. Onları da doğasında olduğu için, rahat tırmanması için kestirmiyoruz” dedi.



“Ufak bir ısırıkla ‘merhaba’ diyor insanlara”

Yavru sincabın, ilk kez tanıştığı insanları önce biraz dişleyip alışınca da sürdürmediğini vurgulayan Enes Kılıç, “Bu tür sincapların kendine has tanışma merasimi vardır. Elinizi uzattığınızda önce ufak bir dişleme yapıyor. Sevdiği insanlarda bunu yapmayı kesiyor, sevmediği insanları dişlemeye devam ediyor. Yavaş yavaş da dozajını artırıyor. Daha biz de tam çözemedik tabii ama ilk başta ufak bir ısırıkla ‘merhaba’ diyor insanlara. Cinsi hakkında ise net bir bilgimiz yok. Bu ormanlarda yaşayan yabani sincap türlerinden biri. Zaten bunların 140 çeşidi var. Ülkemizde en yaygın olanlarından biri de bu çeşit. Buradaki ormanlarda da çok fazla var bu çeşitten. Bunlar yabani sincap olarak adlandırılıyor. İsmini de meşhur ‘Alvin ve Sincaplar’ filminden esinlenerek Alvin koyduk. Herhalde sincap besleyen birçok kişinin de ilk aklına gelecek isim Alvin olacaktır” açıklamalarında bulundu.



“Çikolata ve cipse bayılıyor”

Sincabın beslenme şeklinden ve doğaya dönmek yerine kendileriyle kalmayı tercih ettiğinden bahseden Kılıç, “Genelde çerezle besleniyor ama ağırlıklı olarak Antep fıstığını çok seviyor. Çok zorda kalmadıkça ceviz ve badem yemiyor. Onun haricinde çikolata ve cipse bayılıyor. Çikolata ve cipsi ödüllendirmek için ara ara veriyoruz. Ara sıra da çay içiyor. Her zaman evde durmuyor. Genelde güzel havalarda işletmemize getiriyoruz. Hatta burada doğaya salmayı da birkaç defa denedik. Onu saldık ama çimlerde biraz koşturduktan sonra bize geri döndüğünü gördük. O da bize alıştı. Herhalde o da doğaya dönmek istemiyor ama biraz daha büyüyünce tekrardan deneyeceğiz. Kendi tercihine bırakacağız” diye konuştu.

