Çocuklar üşümeyecek

Çayırova Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Kocaeli Çayırova Belediye’si düzenli olarak yardımda bulunduğu yetim ve öksüz çocuklara havaların soğumasıyla birlikte kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerekli araştırma ve inceleme sonrasında tespit edilen yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçları gideriliyor. Mağazadan alışverişlerini gerçekleştiren çocuklar, reyonları gezerek istedikleri kışlık kıyafet ve ayakkabı kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların alışverişine eşlik ederek mutluluklarını paylaştı. Çocuklarla ilgilenen Başkan Çiftçi, onlarla bir süre vakit geçirdi. Alışverişte yardımcı olduğu çocuklarla keyifli anlar geçiren Çiftçi, göreve geldiklerinde yerine getirdikleri ilk söz olan yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkmaya ve yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Yetim ve öksüzlerin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, kimsesizlerin kimi olmaya, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

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