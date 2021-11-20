Kartepe Kayak Merkezi, bembeyaz oldu

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Dinçer AKBİR/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlarda güzel manzaralar oluştu.

Kent merkezinde gece aralıklarla yağmur yağarken, hava sıcaklığının düştüğü Kartepe'de ise kar yağışı etkili oldu. Kartepe'nin zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlarda güzel görüntüler oluştu. Otelde bulunan tatilciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Çocuklar, araçların üzerinde bulunan karları toplayarak oynadı.

Kartepe'de bulunan otelin genel müdürü Korhan Oymak, "Sezona hazırlıklarımız tamamlandı. 17 pistimizin tamamı şu anda hazır. Kar yağışının devamını bekliyoruz. Bu şekilde devam ederse 2 hafta içinde pistlerimiz kayak için hazır olacak. 40 santimetre kar kalınlığına ulaştığımızda kayak yapabileceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2021-11-20 12:27:47



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