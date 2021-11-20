Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’de otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K. yönetimindeki 41 AJ 414 plakalı Honda marka otomobil ile seyir halinde olan İ.E. yönetimindeki 41 ST 345 plakalı Honda marka motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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