Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama

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Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde jandarmanın takibi sonucu bir minibüste bulunan 42 kaçak göçmen yakalanırken, 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin taşındığı bir minibüsü takibe aldı. Gebze ilçesinde durdurulan minibüsün içerisinde, Türkiye´ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 42 kaçak göçmen ile seyahati organize ettikleri belirlenen 3 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi´ne götürüldü. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2021-11-20 20:08:33



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