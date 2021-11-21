TEM'de korkutan kaza: 5 yaralı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 5 kişi yaralandı.



Kaza, Muallim Köy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Selman K. idaresindeki FIAT marka 31 ABG 721 plakalı araç ile İsmet K. idaresindeki 34 DNZ 689 plakalı Ford marka kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın sonucunda 2 si bebek toplam 5 kişi yaralandı. FIAT marka otomobil kullanılmaz hale gelirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza sebebiyle TEM otoyolunda trafik bir süre kilitlendi.



Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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