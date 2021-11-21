Kocaeli'de 42 kaçak göçmen yakalandı

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Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan minibüste yapılan aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 42 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Gebze ilçesinde bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 42 yabancı uyruklu şahıs ve organizatörlük yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında adlı işlem başlatıldı.

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