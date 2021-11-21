Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü



Alişan KOYUNCUCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, İzmit Körfezi'ne dökülen Dilderesi, köpürüp renk değiştirdi. Deredeki kirliliğe fabrikaların atık sularının neden olduğu öne sürüldü.

Dilovası´ndaki Dilderesi'nde fabrikaların atık suları nedeniyle kirlilik oluştu. Atık suların döküldüğü bölgede renk değişimi yaşanırken, bazı noktalar ise köpürdü. Zaman zaman bu durumun yaşandığını belirten vatandaşlar, kirliliğe neden olan kuruluşun tespit edilmesi için yetkilerden yardım istedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER

2021-11-21 11:51:16



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