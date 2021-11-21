Gebze'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İHA

Gebze'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı.
Olay, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'ndeki Alaettin Kurt Stadyumu'nun arka tarafında meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan kavgada C.B. bıçaklanırken, arkadaşı Y.E.M. de darp edildi. Bacağından bıçaklanan C.B. yere yığılırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yaşına kadar konuşamadı, şimdi yazmayı bile öğrendi Gelişim geriliği sebebiyle 5 yaşına kadar konuşamayan İlker, aldığı eğitim ile şimdi hem konuşuyor, hem okuyor hem de yazıyor
YEREL HABERLER 5 yaşına kadar konuşamadı, şimdi yazmayı bile ...
Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı
Erozyonla mücadeleye bisiklet turu ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER Erozyonla mücadeleye bisiklet turu ile dikkat ...
İstanbul’un yanı başında minik Antalya Kuzey Marmara Otoyolu’nun yanındaki sera havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İstanbul’un yanı başında minik Antalya Kuzey Marmara ...
Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü
YEREL HABERLER Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü
Kocaeli'de 42 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 42 kaçak göçmen yakalandı
İtfaiye eğitmeninden deprem öncesi evlerde sabitlenmemiş eşya uyarısı
YEREL HABERLER İtfaiye eğitmeninden deprem öncesi evlerde ...
Personele "empatik iletişim" eğitimi
YEREL HABERLER Personele "empatik iletişim" eğitimi
TEM'de korkutan kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de korkutan kaza: 5 yaralı
Kamyon, otomobile çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon, otomobile çarptı: 5 yaralı
Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama
YEREL HABERLER Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama
Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı Yuvacık Barajında balık yakalamaya gelen vatandaş su seviyesini görünce şaşkınlık yaşadı
YEREL HABERLER Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kartepe Kayak Merkezi, bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Kartepe Kayak Merkezi, bembeyaz oldu
Tavuk yüklü tır yolu kapatınca faciaya sebep oluyordu Beypiliç firmasına ait tıra, yükünü boşaltmak isterken servis aracı çarptı
YEREL HABERLER Tavuk yüklü tır yolu kapatınca faciaya sebep ...
Çocuklar üşümeyecek
YEREL HABERLER Çocuklar üşümeyecek
Dairelerini satıp bütün paralarını tarıma yatırdılar Yağmur, çamur demeden ürettikleri ürünlerin hasadını yapıyorlar Üreten çiftçi 1 lira, satan marketler 7 lira kazanıyor
YEREL HABERLER Dairelerini satıp bütün paralarını tarıma ...
İstanbul’un yanı başındaki kayak merkezinde kar yağmaya başladı Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Kartepe’nin zirvesine çıktı
YEREL HABERLER İstanbul’un yanı başındaki kayak merkezinde kar ...
Sincap 'Alvin' çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor Ağaç kovuğunda bulunan yavru sincap, doğaya dönmeyi değil insanlarla kalmayı tercih ediyor
YEREL HABERLER Sincap 'Alvin' çay içiyor, cips yiyor, otomobille ...
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı  
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya ...
"Ben de Varım" projesine Antalya’dan ödül
YEREL HABERLER "Ben de Varım" projesine Antalya’dan ödül
Kartepe’de dere ıslahı tamamlandı
YEREL HABERLER Kartepe’de dere ıslahı tamamlandı
Tırın çarptığı hafif ticari araçtan yara almadan kurtuldular Sollama yapmak isteyen tır, hafifi ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Tırın çarptığı hafif ticari araçtan yara almadan ...
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.