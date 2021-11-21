Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, fiziksel engelli İsmail Görgün (30), dün gece evine misafirliğe gelen iki arkadaşı tarafından bugün öğle saatlerinde salonda ölü bulundu. Görgün´ün ismi açıklanmayan arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmit´te 28 Haziran Mahallesi Mevlevi Sokak'ta yalnız yaşayan fiziksel engelli İsmail Görgün, evine gelen iki arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Bugün öğle saatlerinde uyanıp evin salonuna gelen iki arkadaş, İsmail Görgün´ün yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İsmail Görgün´ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından İsmail Görgün´ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Görgün´ün vücudunda darp izine rastlanmazken, olay sırasında evde bulunan iki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-11-21 16:50:20



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