Gebzespor farklı kazandı

BAL 7. Bölge 3. grupta mücadele eden Gebzespor ligin dördüncü haftasında konuk ettiği Irmakspor’u 70’lık sonuçla farklı mağlup etti.

Bölgesel amatör ligde mücadele eden Gebzespor, ligin dördünca haftasında konuk ettiği Irmakspor'u 70 mağlup etti. Teknik direktör Metin Köksal Terzi'nin öğrencileri baştan sona üstün oynadıkları mücadelede, Yunus Emre Ayaz'ın 17. dakikadaki golüyle öne geçen Gebze temsilcisi, 43 ve 48. dakikada Burak Toker, 52. dakikada Güven Güneri, 60 ve 65. dakikada Kaan Akar ve 75. dakikada Ahmetcan Bayraktar'ın golleri ile mücadeleden 70 galip ayrıldı.

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