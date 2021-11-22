Otobüs şoförleri yolcuya dehşeti yaşattı ‘Şerefsiz’ dediği şoför diğer şoförün babası çıkınca feci şekilde darp edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs şoförleri yolcuya dehşeti yaşattı ‘Şerefsiz’ dediği şoför diğer şoförün babası çıkınca feci şekilde darp edildi

İHA

Otobüs şoförleri yolcuya dehşeti yaşattı ‘Şerefsiz’ dediği şoför diğer şoförün babası çıkınca feci şekilde darp edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsüne binen bir vatandaş, bir önceki otobüsün kendisini almamasından yakınınca, ineceği durakta otobüs şoförleri tarafından feci şekilde darp edildi.
Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Çağlayan Caddesi otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için Gebze’den bir özel halk otobüsüne binen 2 çocuk babası Şenol Bayraktar (44), otobüs şoförüne bir önceki otobüsün kendisini almadığını söyleyerek ‘Şerefsiz’ kelimesini kullandı. Bunun üzerine öfkelenen şoför, Bayraktar’ın yakındığı şoförün babası olduğunu belirtip, yolcuyu küfür ve hakaret ederek otobüsten indirdi. Daha sonra başka bir otobüse binen Bayraktar, indiği durakta otobüs şoförleri tarafından feci şekilde darp edildi. Diğer yolcuların ayırmasının ardından saldırgan şoförler otobüslerine binerek olay yerinden ayrıldı. Şenol Bayraktar ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Daha sonra ise kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi olan Bayraktar, bu kişilerin bir daha şoförlük yapmamalarını istiyor.

“Arabadan inince arkadan kafama yumruk attılar”
Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Şenol Bayraktar, “Evden 18.45’te çıktım. 5 dakika sonra köprünün oradaki köprüye geldim. Gebzeİzmit otobüsü geliyordu, el kaldırdım durmadı. 5 dakik sonra ikinci araç geldi ona bindim. ‘Kardeşim neden geç geliyorsunuz? İşe gidiyoruz geç kalıyoruz’ dedim. ‘Demin bir tane araç geçti, şerefsiz durmadı’ dedim. Ben öyle deyince şoför, ‘Sen ne biçim konuşuyorsun benim babamla’ dedi. Ben de özür diledim. Bana küfür ve hakaret etti, otobüsten indirdi. Sonra arkasından başka bir otobüs geldi. Ona bindim. Bindikten sonra şoför telefon trafiği yaşadı. Ben anlamadım önce, yolcuları da alıyordu. Kart basarken Dilovası’na gideceğimi söyledim. Dilovası’nın neresine gideceğimi sordu. Ben de gümrüğün orada ineceğimi söyledim. İneceğim yere geldiğim zaman 2 kişi kapıya doğru hareket etti. Ben onları yolcu zannettim. Arabadan inince arkadan kafama yumruk attılar. Daha sonra şoför geldi, o da vurmaya başladı. Daha sonra köprünün orada beni otobüsten indiren şoför de gelip o da arkadan vurmaya başladı. Yolcular gelip ayırdı bizi. Şoförler de otobüslerine binerek gittiler. Ben doğrudan iş yerine geçtim. İş yeri beni Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tomografi çekildi, daha sonra emniyete giderek ifade verdim” dedi.

“Sonuna kadar şikayetçiyim”
Bu şahısların bu işi yapmalarını ve belgelerinin ellerinden alınmasını istediğini söyleyen Bayraktar, “Çünkü agresif bir insanın şoförlük yapması tehlikeli. Yarın bir kadına veya bir başkasına da aynı şiddeti uygulayabilir bu kişiler. Sonuna kadar şikayetçiyim. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” diye konuştu.

“Allah hiç kimseye bunu yaşatmasın”
Eşi darp edildiği zaman onu 45 kere aradığını söyleyen Emine Bayraktar (38) ise “Kendisi fabrikaya gittikten sonra beni aradı. Darp edildiğini söyledi. Sesi garip geliyordu. İnanmadım önce, şaka yaptığını zannettim. Telefonu kapatıp görüntülü aradığımda gerçekten korkunç bir hali vardı. Ağlıyordu, gözlerinden yaş akıyordu. ‘Hemen geleyim, seni alayım ya da sen çık gel’ dedim. İş yerinde de başka usta yoktu, gelemeyeceğini söyledi. Eşi ve iki kızı olarak çok zor bir akşam geçirdik. Sonra ulaşamadım kendisine, fenalaşmış. Güçlü değilsinizdir ama güçlü durmak zorunda kalırsınız, çünkü iki çocuğum var, ben düşersem onlar da düşecek. 18 yaşında ergen bir oğlum var. Onu zapt etmek zorundayım çünkü en kıymetlisi, dağı, babası bu hale gelmiş. Hastaneye götürdüklerini söylediler, ben hemen oraya geçtim. Onu orada gördüğüm zaman sanki eşim değil de başka birisi gibiydi. Koskocaman bir göz var, beni görmüyor, kaldırımı görmüyor. Korkunç bir andı, Allah hiç kimseye bunu yaşatmasın” şeklinde konuştu.

“Orada eşim değil ben de olabilirdim”
Bu kadar basit olmamalı, insanlar bunu bu kadar kolay yapamamalı. Böyle bir şey olamaz. Eşim orada ölmüş olsa 3 çocuğu yetim mi bırakacaklardı? Benim eşim kalp hastası. Bir sürü ilaçlarla yaşıyor. Bir insanın sadece ‘Şerefsiz’ sözünden dolayı 3 tane çocuğu yetim mi bırakacaklardı? Bir cana kıymak bu kadar kolay mı? Bu bir çete. Bu normal bir şey değil. O an öfkelenirsiniz, o öfkeyle yapabilirsiniz bunu anlayabilirim. Ama sen plan kuruyorsun, adamı takip ediyorsun, 5 kişi bir adama saldırıyorsun, öldürmeye kalkıyorsun. Buna göre bir ceza almalarını istiyorum. Bunu kimse yapmaya cesaret edemesin. Allah razı olsun orada araya giren yolculardan, eşimi kurtardılar. Belki daha kötü bir şey gelecekti başına. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Devlet büyüklerimizden de yardım istiyorum. Orada eşim değil ben de olabilirdim. Ben olmuş olsam bana ne yapacaklardı? Özgecan Aslan gibi bırakacaklar mıydı orada? Böyle insanlar halk otobüsü şoförü olamaz. Bunların cezalarını çekmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle sahne aldı
YEREL HABERLER Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle sahne aldı
Ormanda saldırıya uğrayan Ayşegül, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Ormanda saldırıya uğrayan Ayşegül, 5 aylık yaşam ...
Cinsel istismar girişimi sonrası yaralanan Ayşegül yaşamını yitirdi 
YEREL HABERLER Cinsel istismar girişimi sonrası yaralanan Ayşegül ...
Koronavirüs aşısı yaptırmayan Işıl hemşire yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Koronavirüs aşısı yaptırmayan Işıl hemşire yaşamını ...
TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Iğdır Futbol Kulübü: 3 Ümit Karan Darıca ve Iğdır’ı izledi
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Iğdır Futbol ...
Gebzespor farklı kazandı
YEREL HABERLER Gebzespor farklı kazandı
Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular
YEREL HABERLER Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü ...
Gebze'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gebze'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
5 yaşına kadar konuşamadı, şimdi yazmayı bile öğrendi Gelişim geriliği sebebiyle 5 yaşına kadar konuşamayan İlker, aldığı eğitim ile şimdi hem konuşuyor, hem okuyor hem de yazıyor
YEREL HABERLER 5 yaşına kadar konuşamadı, şimdi yazmayı bile ...
Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı
Erozyonla mücadeleye bisiklet turu ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER Erozyonla mücadeleye bisiklet turu ile dikkat ...
İstanbul’un yanı başında minik Antalya Kuzey Marmara Otoyolu’nun yanındaki sera havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İstanbul’un yanı başında minik Antalya Kuzey Marmara ...
Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü
YEREL HABERLER Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü
Kocaeli'de 42 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 42 kaçak göçmen yakalandı
İtfaiye eğitmeninden deprem öncesi evlerde sabitlenmemiş eşya uyarısı
YEREL HABERLER İtfaiye eğitmeninden deprem öncesi evlerde ...
Personele "empatik iletişim" eğitimi
YEREL HABERLER Personele "empatik iletişim" eğitimi
TEM'de korkutan kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de korkutan kaza: 5 yaralı
Kamyon, otomobile çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon, otomobile çarptı: 5 yaralı
Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama
YEREL HABERLER Gebze'de 42 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama
Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı Yuvacık Barajında balık yakalamaya gelen vatandaş su seviyesini görünce şaşkınlık yaşadı
YEREL HABERLER Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kartepe Kayak Merkezi, bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Kartepe Kayak Merkezi, bembeyaz oldu
Tavuk yüklü tır yolu kapatınca faciaya sebep oluyordu Beypiliç firmasına ait tıra, yükünü boşaltmak isterken servis aracı çarptı
YEREL HABERLER Tavuk yüklü tır yolu kapatınca faciaya sebep ...
Çocuklar üşümeyecek
YEREL HABERLER Çocuklar üşümeyecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.