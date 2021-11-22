Darıca'nın takımı turnuvada şampiyon oldu

Darıca Belediyesi espor takımı, Tam Bana Göre Festival'inde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali" düzenlendi. Ankara’da Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 16 21 Kasım tarihleri arasında yapılan festival kapsamında spor turnuvaları, ücretsiz konserler, atölyeler ve söyleşiler gibi pek çok etkinlik yapıldı. Darıca Belediyesi de açtığı stantla festivalde yer aldı.



Darıca Belediyesi şampiyon oldu

Türkiye genelinde gençlere yönelik hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği festivalde Darıca Belediyesi, “Gençlik Koridoru” projesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında ödüle layık görüldü. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara Millet Bahçesinde düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Festivalin son günü de yapılan turnuvada Darıca Belediyesi şampiyon oldu. Festivalde düzenlenen ESpor Turnuvası’nda Darıca Belediyesi sporcusu Cemal Aka, rakiplerini tek tek yenerek şampiyon oldu.



"Gençlere yönelik çalışmalarımız sürecek"

Festivalde yer almaktan ve ödüle layık görülmekten dolayı gururlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’mız tarafından düzenlenen gençlik festivaline katılmak ve gençlere yönelik projelerimizi sergilemekten büyük bir mutluluk duyduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik çalışmalarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmesi de bizleri hem çok gururlandırdı, hem de yeni projeler için enerjimizi yükseltti. ESpor takımımızın da festivalde şampiyon olması sevincimizi ikiye katladı. Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

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