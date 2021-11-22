Şizofreni hastası benzin döküp evi yaktı



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, şizofreni hastası M.A. (35) 3 katlı binada oturduğu son kat ile birinci katı benzin dökerek ateşe verdi. İtfaiye yangını söndürürken, kaçan M.A.´yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi´nde bugün öğle saatlerinde şizofreni hastası M.A. yalnız yaşadığı üçüncü katta oturduğu ev ile birinci kattaki boş evi benzin dökerek yaktı. Durumu fark eden mahalleli itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında birinci ve üçüncü katlar zarar gördü. İkinci katta oturan M.A.´nın ağabeyinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan M.A.´nın yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-11-22 13:35:03



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