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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze'de yol çalışmaları sürüyor

İHA

Gebze'de yol çalışmaları sürüyor

Sahadaki çalışmaları denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılı içerisinde ilçede 33 bin 100 metre mesafede yeni yol çalışmasının tamamlandığı söyledi.
Gaziler Mahallesi 1745/1 sokak ve bağlantılarında fen işleri ekipleri tarafından sıcak asfalt serim çalışmalarını denetleyen Zinnur Büyükgöz, imar uygulamasının tamamlanmasının ardından açılan yeni bağlantı yolları çalışmalarını inceledi.
Kirazpınar Mahallesi’ndeki yeni yol çalışması hakkında birim müdüründen bilgi alan Başkan Büyükgöz, son olarak yeraltı konteynerleri imalat ve depolama alanında da incelemelerde bulundu. Gebze’de ulaşımı kolaylaştıracak ve konforu artıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Büyükgöz, 2021 yılı içerisinde 33 bin 100 metre mesafede yeni yol çalışmasının tamamlandığı açıkladı.

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