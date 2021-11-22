Kocaeli Valiliği'nden yağış uyarısı

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Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’ndeki yağış tahminleri sonrasında yarın sabah saatlerinden, çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’nde beklediği sağanak yağış tahminin ardından uyarıda bulundu. Valilik, yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yağışların yarın sabah saatlerinden çarşamba günü sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi. Yağışların Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (2150 kg/m2) olacağı aktarıldı.

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