SEKA Kağıt Müzesi'nde sanat çalıştayı

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Öğretmen Gözüyle Kocaeli Sanat Çalıştayı ve 41 Sanat Orkestrası’nın müzik dinletisi SEKA Kağıt Müzesinde gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve SEKA Kağıt Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Öğretmen Gözüyle Kocaeli Sanat Çalıştayının dördüncüsü SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. SEKA Kağıt Müzesi Süreli Sergi Salonunda gerçekleşen çalıştay ile birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. 3 gün süren çalıştay, etkinliğin son günü 41 Sanat Orkestrası’nın gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle tamamlandı.

33 öğretmenin eserlerini çalıştıkları etkinlik sonunda ortaya çıkan farklı tekniklerdeki 33 eser, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde SDKM’de sergilenecek.

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