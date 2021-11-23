Kocaelispor’da moraller bozuldu

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor’a kaybeden Kocaelispor’da hem mağlubiyet hem de Dino’nun sakatlığı moralleri bozdu.

Kocaelispor’da Bandırmaspor mağlubiyetinin moral bozukluğu yaşanırken Dino’dan da kötü haber geldi. Karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dino’nun dün yapılan muayenesi ve MR sonucu neticesinde sol arka hamstring kasında 2. derece yırtık olduğu tespit edildi. Güney Afrikalı oyuncunun tedavisine başlandı.

Öte yandan, yeşilsiyahlı ekip tarihinde ilk kez Bandırmaspor’a kaybederek yükselme playoff hattının 1 sıra gerisine düştü. Körfez ekibi, aldığı mağlubiyetle 20 puanda kalırken puan durumunun 7. sırasına geriledi. Günü izinli geçiren Kocaelispor, yarın Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla Menemenspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kocaelispor ile Menemenspor arasındaki mücadele, 27 Kasım Perşembe günü saat 13.30’da Kocaelispor Stadyumu'nda oynanacak.

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