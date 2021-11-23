Ünlü şarkıcı Kubat, öğretmenler için söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü şarkıcı Kubat, öğretmenler için söyledi

İHA

Ünlü şarkıcı Kubat, öğretmenler için söyledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçı Kubat, sevilen şarkılarını öğretmenler için seslendirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "başöğretmenlik" unvanının verilişinin 93. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında sanatçı Kubat sahne aldı. Güçlü sesi ve hafızalara kazınan yorumlarıyla Gebze bölgesinde görev yapan öğretmenlerin kulaklarının pasını silen Kubat, sahne performansıyla göz doldurdu. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde, “Kara Gözüm”, “Sarhoşa”, “Kekliği Düz Ovada Avlarlar”, “Al Ömrümü” gibi birbirinden hareketli ve duygusal birçok türküyü Gebze bölgesi öğretmenleri ile söyleyen Kubat’a, konser sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, günün anısına çiçek takdim etti.

"İyi ki varsınız"
Öğretmenlik mesleğinin kıymetli olduğuna dikkat çeken Kubat, "Aslında bu konserimiz mücbir sebeplerden dolayı birkaç kez ertelendi. Geçtiğimiz günlerde menajerim aradı ve "Öğretmenler Gününde öğretmenler için sahne alıyoruz" dedi. İnanılmaz mutlu oldum. Benim için en önemli konser öğretmenler gününde olandır. Sizler iyi ki varsınız. Sizlere çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bir kızım var, onu öğretmene emanet ediyoruz. Biz evde ona aslında sadece saygıyı öğretmeye çalışıyoruz. Saygının ne kadar önemli olduğunu öğretmeye çalışıyoruz ama sevgi kısmını öğretmenlerimiz sizler tamamlıyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Allah sizlere güç kuvvet versin"
Konsere katılan öğretmenleri selamlayan Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Bizler şehrimizde güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bir yük omuzladık, şehri mamur etmeye çalışıyoruz. Sizler de gönülleri mamur etmeye çalışıyorsunuz. Allah sizlere güç ve kuvvet versin. Son olarak şunu belirtmek isterim; Bir harf için kırk yıl köle olunuyorsa, yirmi dokuz kere kırk yıl kölesiyiz öğretmenin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çinekop fiyatı kırmızı etle yarışıyor Tezgahlarda hamsi 30, çinekop 50 TL'den satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Çinekop fiyatı kırmızı etle yarışıyor Tezgahlarda ...
Kocaelispor’da moraller bozuldu
YEREL HABERLER Kocaelispor’da moraller bozuldu
Doğalgaz ana boru hattındaki patlama korkuttu
YEREL HABERLER Doğalgaz ana boru hattındaki patlama korkuttu
Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı; evler tahliye edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı; evler tahliye ...
Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı
Konuk belediyeler Alzheimer Yaşam Evi’ni gezdi
YEREL HABERLER Konuk belediyeler Alzheimer Yaşam Evi’ni gezdi
SEKA Kağıt Müzesi'nde sanat çalıştayı
YEREL HABERLER SEKA Kağıt Müzesi'nde sanat çalıştayı
Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu
YEREL HABERLER Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef ...
Ayşegül, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ayşegül, gözyaşları arasında son yolculuğuna ...
Başına taşla vurularak katledilen Ayşegül, son yolculuğuna uğurlandı Acılı baba omuzlarındaki en ağır yükü mezarlığa kadar bırakmadı
YEREL HABERLER Başına taşla vurularak katledilen Ayşegül, son ...
Kocaeli Valiliği'nden yağış uyarısı
YEREL HABERLER Kocaeli Valiliği'nden yağış uyarısı
Gebze'de yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gebze'de yol çalışmaları sürüyor
Koronavirüsten ölen Işıl hemşire, bebeğini emzirdiği için aşı olmamış
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen Işıl hemşire, bebeğini emzirdiği ...
İzmit Belediyesinden gençlere İngilizce konuşma atölyesi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden gençlere İngilizce konuşma ...
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi Korona virüse yenilen Işıl hemşirenin aşı yaptırmadığı öğrenildi
YEREL HABERLER 10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde ...
Şizofreni hastası benzin döküp evi yaktı
YEREL HABERLER Şizofreni hastası benzin döküp evi yaktı
Babası ve ağabeyinin evini benzin dökerek ateşe verdi
YEREL HABERLER Babası ve ağabeyinin evini benzin dökerek ateşe verdi
Başkan Aygün, projeleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, projeleri yerinde inceledi
Binanın çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER Binanın çatısı alev alev yandı
Darıca'nın takımı turnuvada şampiyon oldu
YEREL HABERLER Darıca'nın takımı turnuvada şampiyon oldu
Otobüs şoförleri yolcuya dehşeti yaşattı ‘Şerefsiz’ dediği şoför diğer şoförün babası çıkınca feci şekilde darp edildi
YEREL HABERLER Otobüs şoförleri yolcuya dehşeti yaşattı ‘Şerefsiz’ ...
Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle sahne aldı
YEREL HABERLER Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle sahne aldı
Ormanda saldırıya uğrayan Ayşegül, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Ormanda saldırıya uğrayan Ayşegül, 5 aylık yaşam ...
Cinsel istismar girişimi sonrası yaralanan Ayşegül yaşamını yitirdi 
YEREL HABERLER Cinsel istismar girişimi sonrası yaralanan Ayşegül ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.