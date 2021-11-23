Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ayakları tellere takılan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

İzmit ilçesinde bulunan bir mahallede martının tellere takıldığını fark eden vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tellere takılan martıyı kurtardı. Martı, itfaiye ekiplerin tedavisi sonrası yeniden doğaya salındı.

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