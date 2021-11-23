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Tezgahlarda hamsi 30, çinekop 50 TL'den satışa sunuluyor

İHA

Tezgahlarda hamsi 30, çinekop 50 TL'den satışa sunuluyor

Kocaeli'de havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bolluğu yaşanırken, fiyatlarda değişiklik yapılmadı. Hamsinin 30 TL, çinekopun ise 50 TL'den satışa sunulduğu tezgahlara vatandaşın da ilgisi azaldı.

Kocaeli'de hamsi 30 TL’den alıcı bulurken, çinekop 50 TL, istavrit 30 TL, barbun 40 TL, tekir 40 TL, çipura ve levrek ise 60 TL’den satışa sunuluyor. Fiyatların uygun olduğunu savunan balıkçılar ise tezgahlarda çeşit çeşit ürün olduğunu fakat vatandaşların balığa ilgi göstermediğinden yakındı.

"Kırmızı et ve tavuğa göre balık fiyatları daha uygun"
Satışların durgun olduğunu ifade eden balıkçı Muhammet Üzel, "Fiyatlar şu anda çok pahalı değil, hatta geçen aya göre daha ucuz. Balık fiyatlarının ucuz olduğunu düşünüyorum. En çok tercih edilen balıklar şu anda hamsi ve çinekop. Balık fiyatları düşmesine rağmen işlerimiz çok hareketli değil. Şu anki duruma bakacak olursak çinekop bollaştığı için fiyatının biraz daha düşmesini temenni ediyorum. Et ve tavuğa göre balık fiyatları şu anda daha uygun. Her şeyde katkı maddesi bulunsa da balık doğal kalan tek ürün. Bu yüzden halkımıza haftada 3 gün balık yemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"Fiyatların halkımızı zorlayacağını düşünmüyorum"
Haftada 2 gün balık tükettiğini söyleyen Mehmet Uğur ise "Balık fiyatlarının şu anda normal olduğunu düşünüyorum. Balıklar taze. Bence bu fiyatlar halkımızı zorlayacak derecede değil. En çok tercih ettiğim balıklar mezgit, çipura ve çinekop oluyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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