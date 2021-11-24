Sahne sanatları topluluğu kursları başlıyor

Başiskele Belediyesi tarafından açılan sahne sanatları topluluğu kurslarına başvurular başladı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, ilçede tiyatro, halk oyunları ve müzik alanında kendini geliştirmek isteyen yetenekli, sahneye hakim, profesyonel bireyler yetiştirmek amacıyla açılacak sahne sanatları topluluğu kurslarına başvurular başladı. Kurslara son başvuru tarihi ise 24 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.
Kurslarda halk oyunları, bale, müzik gibi branşlarda eğitimler verilecek. 1013 yaş, 1418 yaş ve 1930 yaş gruplarında ücretsiz verilecek eğitimlere yoğun katılımın olması bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.