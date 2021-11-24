Körfez'de "mamamatik" uygulaması

Körfez Belediyesi tarafından ilçe geneline mamamatikler konulmaya başlandı. Böylelikle vatandaşlar sokak hayvanlarını kolaylıkla besleyebilecek.

Mamamatiklerin ilki Körfez sahiline konuldu. Mamamatik ile birlikte vatandaşlar da sokak hayvanlarını 1 TL karşılığında kolaylıkla besleyebilecek. Tütünçiftlik sahiline konulan mamamatiği ilk kullanan ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt oldu. İki kedi için mamamatiğe 2 TL atan Başkan Söğüt, "Sokak hayvanlarımıza yönelik her gün yeni bir adım atıyoruz. Onların sağlık ve bakımları için rehabilitasyon merkezimizi hayata geçirdik. İlçe genelinde mama noktaları oluşturarak yazkış beslenmeleri için gerekli olan mama desteğini sunduk. Son olarak hayata geçirdiğimiz mamamatik projesini hayata geçirdik. Mamamatiğe 1 TL atarak sokak hayvanlarımızı besleyebiliyoruz. Mamamatiğin sayısını ilerleyen günlerde çoğaltmayı planlıyoruz" dedi.

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