220 yıldır ayaktaydı, zamana yenik düştü, yeniden ayağa kalktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan, 1800'lü yıllarda tamamlanan ve 2018 yılında zamana yenik düşen Urgancı Ahmet Çelebi Camii (Çınarlı Camii) bu yılında başında yeniden ibadet açılmıştı. 11 aydır yeniden hizmet veren tarihi caminin abdesthanesinin inşaatı sırasında, dehliz ve mermer bulundu. Çalışmalar bir süre dursa da, inşaat tamamlanmak üzere.

İlk olarak 1800’lü yılların sonunda Urgancı Ahmet Çelebi Camii adıyla inşa edilen Çınarlı Camii, 1999 Gölcük Depremi’nde hasar gördü. Güçlendirmeler yapıldıysa da, 2017 yılında caminin yıkılıp tekrardan inşa edilmesi kararı alındı. 12 Kasım 2018 yılında başlayan inşaat pandemiye rağmen devam etti. Çınarlı Cami Ocak 2021’de ibadete açıldı. Caminin yan tarafında yapılan kazıda tarihi esere benzeyen parçalar çıkınca, şadırvan ve tuvaletlerin yapılacağı yerin inşaatı devam ediyor.



“Caminin içi mükemmel bir ahşap görünüme sahip”

Görüntüsüyle ve işçiliği ile dikkat çeken caminin cemaatinden Ceyhun Tokgöz, “Camimiz pandemiden 6 ay önce, geçmişte gördüğü depremler sebebiyle onarılmak istendi fakat bu onarımın sonunda pek başarılı olamadı. Caminin yapısında bulunan demir ve tuğla gibi malzemeler niteliğini yitirdiği için caminin yıkılıp tekrar inşa edilmesine karar verildi. Camiyi Bursa Vakıflar Birliği yaptırdı ve caminin arsası da yine bu vakfa aittir. Camimizin eski adı Ahmet Urgancı Cami, yeni adı ise adını çınar ağacından alan Çınarlı Camidir. Camimizin için mavi ve kahverengi ahşaplarıyla mükemmel bir görüntüye sahip. Camimizin yan tarafında bir mermer çıktığından dolayı abdesthanelerin yapımı biraz gecikti fakat 3 ay içinde yapılacağına inanıyoruz. Zaten inşaat da şu an devam ediyor" dedi.

Özelliğine uygun olarak restore edilen camide özellikle ahşap işçilik kullanıldı.

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