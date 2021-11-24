Başkan Söğüt “Öğretmenlerimiz başımızın tacı”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Söğüt, “Körfez Belediyesi olarak daima yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve beraberindeki heyeti ağırladı. "Öğretmenlerimiz başımızın tacı” diyen Başkan Söğüt, “Öğretmenlerimiz; geleceğimiz dediğimiz evlatlarımızı emanet ettiğimiz eğitim neferleri. Her zaman sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum. Körfez Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizlerin daima yanınızdayız. Bunu asla unutmayın” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'ta Başkan Şener Söğüt’e eğitime verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt daha sonra ilçedeki tüm öğretmenler adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt’a çiçek takdim etti ve günlerini kutladı.

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