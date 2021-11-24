Cedit’te yıkım ihalesine 21 firma katıldı

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 105 bin metrekare alanın yıkılması için yapılan ihaleye 21 firma teklif verirken en yüksek teklif 2 milyon 810 TL + KDV oldu.



Kocaeli’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde binaların yıkılması için ihale gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ihaleye 21 firma katılarak teklif verdi. En yüksek teklifi veren 4 firmanın beş turlu açık artırmaya kaldığı ihalede en yüksek teklif 2 milyon 810 bin TL + KDV ile Karadoğan Yıkım’dan geldi. Cedit Mahallesi’nde 105 bin metrekare alanın yıkımı için yapılan ihale kapsamında ihaleyi kazanan firma mahalledeki binaları ücretsiz yıkacak, enkazlarını taşıyacak ve hurdalar karşılığında büyükşehire para verecek. Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bin 105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

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