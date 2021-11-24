Futbolculardan, emekli öğretim üyesi olan teknik direktörlerine sürpriz

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gebzespor'da futbolcular, emekli öğretim üyesi olan teknik direktörlerinin öğretmenler gününü kutladı.
Gebzespor hafta sonu oynayacakları Küçükçekmece Sinopspor maçı hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gebzesporlu futbolcular emekli öğretim üyesi olan teknik direktörleri Metin Köksal Terzi’nin antrenman öncesi öğretmenler gününü kutlayarak çiçek hediye etti. Duygulanan teknik direktör Terzi, “Beni bu denli anlamlı bir günde duygulandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sürprizin ardından Gebzespor, Küçükçekmece Sinopspor hazırlıklarını sürdürdü.
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