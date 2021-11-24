3 ilde FETÖ´nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı

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KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY´nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'nda yer aldığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Mesut ÇATAK

2021-11-24 17:59:47



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