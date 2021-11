Lastikçilerde kış lastiği mesaisi

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Oto lastik firması servis sorumlusu İrfan Acar, "1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği zorunlu ama biz sadece ticari araçlarla sınırlı kalmayın diyoruz kullanıcılara. Kış koşullarında maksimum performansla araçlarını kullanabilmeleri için lastiklerini değiştirmelerini öneriyoruz" dedi.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık tarihinde başlayacak olması nedeniyle oto lastik dükkanlarında yoğunluk oluşmaya başladı. İzmit´te ticari araç sahipleri servislere gelerek araçlarına kış lastiklerini taktırırken, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Bir oto lastik firmasında servis sorumlusu olan İrfan Acar, kış lastiğinin hayat kurtardığını belirterek, "1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği zorunlu ama biz sadece ticari araçlarla sınırlı kalmayın diyoruz kullanıcılara. Kış lastiği hayat kurtarır diyoruz, doğru lastiği takmak her zaman için emniyeti artırır. Dolayısıyla kullanıcıların da 1 Aralık itibarıyla lastiklerini kontrol etmeleri, eskiyen lastiklerini değiştirmeleri, kış koşullarında maksimum performansla araçlarını kullanabilmeleri için lastiklerini değiştirmelerini öneriyoruz. Lastik demek aynı zamanda sigorta demek. Bir aracın maksimum yol tutuşunu sağlayan şey lastiktir. Dolayısıyla lastiğe maksimum derecede özen gösterirsek kesinlikle aracımızla ilgili kış koşullarında bir sorun yaşamayız" diye konuştu.

`7 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE MEVSİM LASTİĞİ İŞE YARAMAZ´

Araçların lastiklerinin her 10 bin ile 15 bin kilometre arasında kontrol ettirilmesi gerektiğini ifade eden İrfan Acar, "Üretici şunu söyler. Mevsimlik bir lastikle, kış lastiği arasındaki en büyük fark hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiğinde kış lastiği özelliğini gösterir, yaz lastiği ise özelliğini yitirir. Üretici de bunu doğrular. Dolayısıyla 7 derecenin altına düştüğü hava sıcaklıklarında yaz lastikleri ya da aracın mevsim lastikleri hiçbir işe yaramamaktadır. Kış lastiği kullanmak hem aracın fren mesafesini kısaltır hem de yol tutuşunu maksimum seviyede tutar. Bizim kulaktan dolma bilgilerle lastik seçimi yapmamız yanlış. Bizim burada önem göstermemiz gereken şey, uzmana danışıp aracımızın lastiklerini her 10 bin ya da 15 bin kilometrede mutlaka kontrol ettirmemiz lazım" dedi.

`DOĞRU KULLANIMDA 5 KIŞ GEÇİREBİLİRSİNİZ´

Aynı kış lastiğiyle doğru bir kullanımla 5 kış geçirilebileceğini söyleyen İrfan Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir lastik ortalama 50 bin kilometreyle sınırlıdır. Bu da bakımı doğru yapıldığında 50 bin kilometredir. Bir lastiğin bakımı doğru yapılmazsa her 15 bin kilometrede bir kontrolleri yapılmazsa o lastik çok kısa bir süre sonra tükenecektir. Neredeyse yarı ömrünü tamamlamadan çöp olacaktır. Lastik takıldıktan sonra 5 yıl içerisinde dengeli bir şekilde güzel yerde muhafaza edilerek kullanılabilir. 5 kış geçirebilirsiniz doğru bir kullanımla."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

